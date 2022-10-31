Настя Каменських заспівала наживо / скріншот

Українська співачка Настя Каменських оприлюднила відео, на якому співає без фонограми пісню, написану під час повномасштабного російського вторгнення. Вона наживо виконала хіт "Коли мине війна".

Варто відзначити, що у знаменитості дуже гарний голос. Шанувальники також оцінили її виступ наживо.

Реакція мережі на виступ Насті Каменських

"Такий прекрасний голос"

Відео дня

"Яка краса. Такі дівчатка - гордість країни"

"Ти просто супер"

"Такий гарний голос я ще не чула. Так можуть тільки українки"

"Найкраща"

Настя Каменських: чим займається співачка під час війни

Війна застала зірку в Іспанії. Втім, вона не залишилася осторонь від повномасштабного вторгнення. Знаменитість почала активно виступати на благодійних концертах. 

Також вона веде інформаційну війну у своїх соціальних мережах. Нещодавно вона емоційно звернулася до росіян, які бажають смерті українцям.

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