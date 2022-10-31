Шанувальники відзначили, що у Каменських дуже гарний голос.

Українська співачка Настя Каменських оприлюднила відео, на якому співає без фонограми пісню, написану під час повномасштабного російського вторгнення. Вона наживо виконала хіт "Коли мине війна".

Варто відзначити, що у знаменитості дуже гарний голос. Шанувальники також оцінили її виступ наживо.

Реакція мережі на виступ Насті Каменських

"Такий прекрасний голос"

Відео дня

"Яка краса. Такі дівчатка - гордість країни"

"Ти просто супер"

"Такий гарний голос я ще не чула. Так можуть тільки українки"

"Найкраща"

Настя Каменських: чим займається співачка під час війни

Війна застала зірку в Іспанії. Втім, вона не залишилася осторонь від повномасштабного вторгнення. Знаменитість почала активно виступати на благодійних концертах.

Також вона веде інформаційну війну у своїх соціальних мережах. Нещодавно вона емоційно звернулася до росіян, які бажають смерті українцям.

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