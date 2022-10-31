Українська співачка Настя Каменських оприлюднила відео, на якому співає без фонограми пісню, написану під час повномасштабного російського вторгнення. Вона наживо виконала хіт "Коли мине війна".
Варто відзначити, що у знаменитості дуже гарний голос. Шанувальники також оцінили її виступ наживо.
Реакція мережі на виступ Насті Каменських
"Такий прекрасний голос"
"Яка краса. Такі дівчатка - гордість країни"
"Ти просто супер"
"Такий гарний голос я ще не чула. Так можуть тільки українки"
"Найкраща"
Настя Каменських: чим займається співачка під час війни
Війна застала зірку в Іспанії. Втім, вона не залишилася осторонь від повномасштабного вторгнення. Знаменитість почала активно виступати на благодійних концертах.
Також вона веде інформаційну війну у своїх соціальних мережах. Нещодавно вона емоційно звернулася до росіян, які бажають смерті українцям.