Новий хіт ді-джеїв з Кременчука отримав назву "Настане день - закінчитися війна".

Автори композиції "Доброго вечора, ми з України", яка стала хітом на тлі останніх подій, порадували шанувальників ще одним треком. Ді-джеї з Кременчука випустили трек "Настане день — закінчиться війна".

Кліп опублікований на YouTube-каналі PROBASS ∆ HARDI.

Композиція націлена на підняття бойового духу в українців. Вокалісткою треку виступила співачка Анна Булат. PROBASS, він же Артем Ткаченко прокоментував випуск композиції у власному Instagram-блозі. Артист написав, що переконаний в тому, що Україна вже зовсім скоро переможе.

"Настане день! Він вже близько! Я відчуваю! Я бачу це! Я чую, як ми святкуємо нашу перемогу! Весь світ чує це! Ми сильні, ми мужні, українці неймовірні. Кожен з нас робить для цього все, що потрібно, і зробить ще більше, а потім ще більше!",- висловився музикант.

У кліпі артисти показали міста України до війни, і те, якими вони стали після повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, автори треку "Доброго вечора, ми з України!"отримали нагороди у своєму рідному місті за хіт, надихаючий українців на перемогу.

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