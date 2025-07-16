Трек називається Fight for Life.

Популярний український співак Артем Пивоваров анонсував новий трек, записаний спільно з відомим боксером Олександром Усиком і DJ Ольгою Корольовою.

У своєму Instagram виконавець поділився відео-анонсом і вказав дату прем'єри - 18 липня, за день до бою Усика з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа,

На публікацію вже встигли відреагувати і деякі українські артисти, серед них - реперка Alyona Alyona і співачка Надя Дорофєєва.

Трек називається Fight for Life (feat. Usyk) і вже доступний для попереднього замовлення. Очікується, що пісня звучатиме на арены та у трансляціях.

Нагадаємо, реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на Вемблі. На кону буде звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Усик уже перебуває в Лондоні, де днями "вигуляв" унікальний костюм від українського бренду з авторською вишивкою.

"Ми заново переосмислили образ козака XXI століття. Це вбрання - спеціальна розробка, створена виключно для нього", - розповіли представники бренду чоловічого одягу Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Також УНІАН повідомляв, що Артем Пивоваров у день народження став заслуженим артистом України.

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