Артистові виповнилося 34 роки.

У суботу, 28 червня, український співак Артем Пивоваров отримав звання заслуженого артиста України.

Про це йдеться у відповідному указі президента України Володимира Зеленського №424/2025 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України".

Примітно, що 28 червня співак святкує день народження. Йому виповнилося 34 роки.

"Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!" – написав Артем Пивоваров на своїй сторінці в Instagram.

Співак також поділився кадрами з моментом вручення йому нагороди президентом Зеленським.

Також 28 червня заслуженим артистом України став співак, композитор Степан Гіга.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Артем Пивоваров випустив нову пісню на вірш Павла Тичини. Композиція увійшла до альбому "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2".

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