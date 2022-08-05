Кліп на нову пісню вийшов дуже душевним.

Українська співачка Настя Каменських випустила україномовну пісню "Коли мине війна".

Зірка зазначила, що її нова пісня про закоханих, яких розлучила війна. Але вони обов'язково знову знайдуть щастя після того, як все закінчиться.

"Будеш ти любити мене, коли мине війна", - це не сумнів, а впевненість в тому, що справжня любов здатна пройти через всі перешкоди і вистояти в найважчі хвилини. І нарешті знову об'єднати по-справжньому закохані серця", - підписала ролик співачка.

"Це просто неймовірно чуттєво і красиво", "Пісня бомбезна. Настю, спасибі за твою творчість", "Неймовірно душевно. Дякую за пісню-натхнення", "Вау! Ти як завжди прекрасна", "Пісня засіла в голові з перших нот", "Цей трек повинен стати популярним", - пишуть шанувальники в коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва представила україномовну версію пісні "Різнокольорова".

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