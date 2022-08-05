Шанувальники засипали Надю компліментами за переклад пісні.

Нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва провела конкурс серед підписників, головним завданням якого був переклад її пісні "Разноцветная" українською мовою.

Так, серед майже 1700 варіантів, які їй надіслали шанувальники, вона знайшла ту саму love – "різнокольорову".

"Після 24 лютого сенси кожного українця змінилися, а головними для всіх кольорами стали жовтий і блакитний. Тому я вирішила додати цих фарб пісні raznotsvetnaya і заспівати її українською". - підписала ролик Дорофєєва.

"Круто! Надю, ти найкраща", "Прекрасно звучиш українською", "Тепер "Різнокольрова" в моєму серці назавжди", "Версія українською - рай для вух", "Мені дуже подобається текст і сенс пісні", "Ця композиція мені дуже сподобалася. Жирний лайк з мене", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала романтичне фото з Мішею Кацуріним.

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