Виконавиця випустила нову пісню 25 листопада.

Українська співачка Настя Каменських випустила нову пісню. Композиція отримала назву "Мама-зима". Артистка зазначила, що зима цього року буде складною для кожного українця, але ми обов'язково вистоїмо. Треком знаменитість закликає вірити в краще.

"Вона ніби створена, щоб подарувати нам чари передноворічного дива. І це диво у нас буде на зло всім тим, хто хоче знищити незламний український народ! Я дуже хочу, щоб, попри зиму і темряву навколо, ми завжди прислухалися до своїх почуттів. Зараз так важливо берегти в собі внутрішнє світло і не втрачати надію на краще, адже як би не було холодно, нас завжди гріють найсильніші почуття – любов і віра в свою силу!" - прокоментувала свою роботу Настя Каменських.

Співачка підкреслює, що пережити цю складну зиму можна тільки повіривши в справжнє диво.

Реакція соцмереж

"Пісня як завжди неймовірна. Ми обов'язково переможемо"

"Настя не перестає радувати нас хітами"

"Як завжди красива, душевна пісня, голос Насті - це щось неймовірне"

"Ця пісня прямо до мурашок"

"Яка б пісня не була, вона вже прекрасна, тому що її Настя виконує. Ти найкраща у нас!"

Нагадаємо, Настя Каменських та Артем Пивоваров запалили новим треком "Там у тополі".

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