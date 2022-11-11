Їхня дуетна пісня записана на вірші Павла Тичини.

Українські артисти Настя Каменських та Артем Пивоваров випустили спільний запальний трек "Там у тополі" на вірші поета Павла Тичини. Дуетну пісню вони записали в рамках проекту "Твої вірші, мої ноти".

Пивоваров розповів, що пісня "Там у тополі" - це можливість для кожного українця подумки перенестися на батьківщину:

"У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу і взаємодію людини з нею. Його поезія сповнена любов'ю до українських пейзажів. До того ж поет настільки влучно передає кожну деталь, що можна практично відчути буйний вітер, спів тополі або шум жита. Багатьом українцям зараз дуже не вистачає рідних пейзажів".

Каменських, у свою чергу, зазначила, що тополя - це символ величі людського духу, його жага свободи і щастя.

"Сьогодні для всіх українців це має особливий сенс. Тому було по-справжньому хвилююче записувати. Я хотіла вокально передати ту енергію і міць, якими пронизані слова автора і підкреслити це якісним потужним музичним супроводом", - сказала співачка.

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