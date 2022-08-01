Захід відбудеться у Вірменії в грудні цього року.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 запланований на грудень цього року. Приймає конкурс Вірменія, адже саме їхня представниця (14-річна Малена) виборола перемогу минулого року.

Як повідомляє прес-центр "Суспільного", Україна також братиме участь у цьому конкурсі. Незабаром буде оголошено прийом заявок і відбір.

Відзначимо, в 2021 році на цьому ж конкурсі в Парижі від України виступала 14-річна Олена Усенко. З композицією "Важіль" їй вдалося отримати шосте місце.

У дитячому пісенному конкурсі наша країна безперервно бере участь з 2006 року. Перемога діставалася нам лише одного разу - її в 2012 році здобула Анастасія Петрик.

Нагадаємо, Євробачення-2023 пройде у Великобританії замість України. Таке рішення прийняв EBU (Європейський мовник), оцінивши ситуацію на території-країни переможниці. Експертна комісія заявила, що учасникам і глядачам тут на зможуть гарантувати досить безпечні умови.

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