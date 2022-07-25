Ведучих на Євробаченні буде порівну з обох країн, також готувати конкурс буде спільна креативна група ВВС та представників НСТУ.

ВВС фінансуватиме проведення Євробачення-2023, яке від імені України відбудеться у Великій Британії, крім того ВВС береться зробити все, щоб присутність України там була очевидна.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Фінансувати все буде ВВС. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що, в принципі, логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - сказав Ткаченко.

Міністр культури зауважив, що попри те, що через безпекову ситуацію конкурс буде відбуватися у Британії, ВВС береться зробити все, для того щоб присутність України була там не просто помітна, а була очевидна. Також, існує попередня домовленість про те, що ведучих на Євробаченні буде порівну з обох країн.

"Мова йде і про ведучих, і про відеоролики присвячені Україні, і про українські наративи, які там мають бути. Також, має бути спільна креативна група ВВС та представників НСТУ, для того, щоб готувати цей конкурс" ,- акцентував Ткаченко

Він відмітив, що робота у спільній креативній групі дозволить обговорювати концепцію того, як відбуватиметься цей фінал. "І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - підкреслив Ткаченко.

Міністр культури поінформував, що перед Європейською мовною спілкою поставлено питання про те, що після перемоги над російськими загарбниками, наступний конкурс Євробачення має обов’язково відбуватись в Україні. Консультації з цього питання триватимуть.

"Але я думаю, що ми спільно з багатьма країнами, які входять до Європейської мовної спілки, включно з Британією, доб’ємось того, щоб переглянути усталені правила EBU", - підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 25 липня Суспільне поінформувало, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, а не в Україні.

Україна, як країна-переможниця Пісенного конкурсу Євробачення-2022, автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

У повідомленні суспільного зазначено, що після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем, тому в результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го Пісенного конкурсу Євробачення

Як відомо, у травні український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.

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