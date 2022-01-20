Положинський зазначив, що відновлювати гурт в жодному з його варіантів поки не планує.

Екс-лідер відомого українського гурту "Тартак" Олександр Положинський висловився щодо сьогоднішньої заяви про розпад колективу.

Відповідний пост музикант опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні гурт Тартак остаточно припинив своє існування. І хоч мене, як засновника, ніхто з музикантів не попередив, це не стало для мене несподіванкою - я цього давно очікував і навіть публічно висловлював свої припущення щодо цього", - написав Положинський.

Екс-фронтмен зазначив, що відновлювати гурт в жодному з його варіантів поки не планує, однак творчу діяльність не припинятиме, а пісні "Тартака", як і раніше звучатимуть на його концертах. Також Положинський розглядає варіанти можливих одноразових виступів гурту на честь певних знакових подій.

Читайте такожЕкс-лідер гурту "Тартак" Положинський відмовився від ордена "За заслуги"Також він повідомив, що продовжує студійну роботу над новими піснями.

"Пісні записую і як Олександр Положинський, і спільно з проектом Був‘є, тож сподіваюся найближчим часом вже щось оприлюднити. Якісь пісні ексклюзивно оприлюднюватиму лише на Патреоні - до часу офіційного релізу", - розповів Положинський.

"Випадково натрапив на список публікацій щодо припинення існування Тартака. Мабуть, їх було й більше, але мені трапилося десь близько тридцяти. Подумалося, може якби так активно висвітлювали кожну більш-менш значущу подію в житті гурту, то гурти би й не припиняли свого існування за власним бажанням", - додав музикант.

Також Положинський подякував фанатам та колегам.

"Дякую всім, хто був з нами! 25 років, 10 альбомів, сотні й сотні концертів - без вас усього цього не було б! Дякую всім колегам по групі, дякую всім, хто співпрацював і допомагав, - ми всі круті!", - написав екс-лідер гурту.

Нагадаємо, Положинський вирішив піти з "Тартака" ще взимку минулого року. За його словами, наразі він не має конкретних планів на майбутнє.

Репкор-гурт "Тартак" було створено у 1996 році. За понад 20 років свого існування він випустив 10 альбомів.

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