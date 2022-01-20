Гурт "Тартак" було створено у 1996 році. За понад 20 років свого існування він випустив 10 альбомів.

Український гурт "Тартак", який існував з 1996 року, приголомшив новиною про розпад колективу.

Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці музикантів у Facebook.

"Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі гурту. Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - розповів колектив.

Та це ще не всі новини: невдовзі колектив представить новий проект. Й на фанатів їхньої творчості незабаром чекає дебютна робота.

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Нагадаємо, гурт "Тартак" був мегапопулярним на початку 2000-х. "Стільникове кохання" і "Я не хочу (бути героєм України…)" - найвідоміші хіти альбому "Музичний лист щастя" (2004), які часто звучали під час Помаранчевої Революції.

Колектив було створено у 1996 році. За понад 20 років свого існування "Тартак" випустив 10 альбомів.

У лютому 2020 року Олександр Положинський припинив свою діяльність у гуртах "Тартак" та "Був’є". Колектив після цього знайшов нового соліста – Сергія Строяна.

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