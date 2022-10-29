Поліна Нікітіна показала у відеороботі емоційні кадри про війну.

Старша дочка зіркового подружжя Юрія Нікітіна і Ольги Горбачової Поліна вирішила йти по стопах своїх зіркових батьків і займатися музикою. Зараз вона випустила свою дебютну композицію, що отримала назву "Gotham". Поліна показала в кліпі кадри війни в Україні.

Кліп повністю анімований. Ілюстратором виступив українець Іван Кипибида. Він зобразив у відеороботі зруйновані російськими окупантами міста і села, ракети, що летять в житло мирних жителів, метро, в якому ховаються люди, російська військова техніка на вулицях наших міст з російською свастикою.

"Так меланхолійна мелодія Мартіна затягнула Нору в темний світ міста Готхем, де діяв Бетмен. Вона написала текст до пісні, щоб передати світові меседж, який люди б на Заході легко зрозуміли: Gotham – це місто-привид, в яке Росія намагається перетворити українські міста", - прокоментувала Поліна Нікітіна.

Вона уточнила, що пісню записувала без професійного обладнання.

"Gotham" записувався буквально під ковдрою при відсутності професійного обладнання і збирався друзями по всьому світу в різних часових зонах. "Gotham" має стати справжнім саундтреком до цього Хеллоуїна. Для тих, хто його святкує. Світ не повинен забувати, що поки вони популяризують свято страху через свою фантазію, найстрашніше відбувається в реальному житті кожного українця", - додала Поліна.

Продюсером кліпу виступив батько дівчини Юрій Нікітін.

Нагадаємо, група "Океан Ельзи" з французькими музикантами випустила нову версію пісні "Весна".

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