Виручені гроші від трансляції композиції підуть на благодійність.

Група "Океан Ельзи" презентувала нову версію композиції" Весна", оригінал якої був опублікований в кінці січня поточного року. Нова пісня була записана спільно з французькими музикантами.

Як відомо, ідея перезаписати трек з використанням французької та української мов належить Studio d'ikken.

"Ми звернули увагу на пісню ОЕ з поетичною назвою "Весна", в якій згадуються видатні французькі поети Аполлінер, Верлен, Рембо. На жаль, весна 2022 року замість оновлення принесла повномасштабну війну в Україну, яка шокувала всіх європейців, викликавши широкий рух солідарності по всьому континенту. Ми приєдналися теж", - заявив виконавець Studio d'ikken.

Кошти, отримані від релізу нової версії пісні, будуть перераховані на допомогу українським дітям - фонду ЮНІСЕФ.

Оригінальна версія "Весна" - Океан Ельзи

Нагадаємо, легендарні The Rasmus заспівали українською і вразили мережу.

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