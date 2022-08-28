Шанувальники вже встигли оцінити кавер на цю пісню.

Українська співачка Надя Дорофєєва переспівала легендарний хіт Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". Цю пісню зірка виконала на концерті до Дня Незалежності України, який відбувся в столичному метро.

Кавер на цю пісню вийшов дуже чуттєвим. Шанувальники прийшли в захват від виконання Дорофєєвої, про що і написали їй в коментарях під відео в Instagram.

"Якби Скрябін чув це, я впевнена він був би в захваті від твого виконання", "Виконання до мурах", "Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз", "Надю, ти неймовірна", "У твоєму виконанні - просто вогонь", "Вау", "Неймовірно чуттєвий виступ", - пишуть користувачі мережі.

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Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розчулила новою україномовною піснею "Крапають".

"Цього року День Незалежності для всіх українців особливий. Кожен день ми боремося і відстоюємо свою незалежність, хоч і важко, хоч і неймовірно складно впоратися з жахом війни. Кажуть, мистецтво допомагає. І я в цьому переконалася на зйомках своєї нової роботи", - сказала Дорофєєва.

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