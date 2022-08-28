Українська співачка Надя Дорофєєва переспівала легендарний хіт Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". Цю пісню зірка виконала на концерті до Дня Незалежності України, який відбувся в столичному метро.
Кавер на цю пісню вийшов дуже чуттєвим. Шанувальники прийшли в захват від виконання Дорофєєвої, про що і написали їй в коментарях під відео в Instagram.
"Якби Скрябін чув це, я впевнена він був би в захваті від твого виконання", "Виконання до мурах", "Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз", "Надю, ти неймовірна", "У твоєму виконанні - просто вогонь", "Вау", "Неймовірно чуттєвий виступ", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розчулила новою україномовною піснею "Крапають".
"Цього року День Незалежності для всіх українців особливий. Кожен день ми боремося і відстоюємо свою незалежність, хоч і важко, хоч і неймовірно складно впоратися з жахом війни. Кажуть, мистецтво допомагає. І я в цьому переконалася на зйомках своєї нової роботи", - сказала Дорофєєва.