Українська співачка Надя Дорофєєва випустила україномовну пісню "Крапають", яка увійде до її нового альбому.
"Цього року День Незалежності для всіх українців особливий. Кожен день ми боремося і відстоюємо свою незалежність, хоч і важко, хоч і неймовірно складно впоратися з жахом війни. Кажуть, мистецтво допомагає. І я в цьому переконалася на зйомках своєї нової роботи", - сказала Дорофєєва.
Вона додала, що в цій пісні слухачі відчують всі її емоції - біль, смуток і надію.
"Буде дуже емоційно", - додала співачка.
"Дуже красива пісня", "Послухала і закохалася з першого разу", "О, українською заспівала", "Пушка", "Кайф", "Це просто неймовірно", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва презентувала пісню з майбутнього україномовного альбому.
Співачка розповіла, що ще 24 лютого хотіла представити пісню "Різнокольорова", але після початку війни вирішила перевести її на українську мову.