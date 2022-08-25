Слухачі вже оцінили новий хіт Дорофєєвої.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила україномовну пісню "Крапають", яка увійде до її нового альбому.

"Цього року День Незалежності для всіх українців особливий. Кожен день ми боремося і відстоюємо свою незалежність, хоч і важко, хоч і неймовірно складно впоратися з жахом війни. Кажуть, мистецтво допомагає. І я в цьому переконалася на зйомках своєї нової роботи", - сказала Дорофєєва.

Вона додала, що в цій пісні слухачі відчують всі її емоції - біль, смуток і надію.

"Буде дуже емоційно", - додала співачка.

"Дуже красива пісня", "Послухала і закохалася з першого разу", "О, українською заспівала", "Пушка", "Кайф", "Це просто неймовірно", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва презентувала пісню з майбутнього україномовного альбому.

Співачка розповіла, що ще 24 лютого хотіла представити пісню "Різнокольорова", але після початку війни вирішила перевести її на українську мову.

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