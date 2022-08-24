Шанувальників зворушило виконання пісні Олесею Бацман.

Українська журналістка Олеся Бацман у День Незалежності України душевно виконала пісню "Козацькому роду нема переводу".

Відповідне відео з'явилося на її сторінці в Instagram.

"Сьогодні ця пісня знайшла нове життя і новий сенс, сьогодні я її співаю по-іншому. Тому що сьогоднішні українські козаки – це вже не давні предки, а наші близькі люди з крові і плоті, кожен день захищають нас на передовій. Ця пісня для них. Бережіть себе, хлопці, бережіть Україну! Повертайтеся з перемогою! З Днем Незалежності, моя Україно", - підписала ролик Бацман.

"Супер", "Прекрасне виконання", "Молодець, дуже круто", "Неймовірно круто заспівала", "Талант", "Не змогла стримати сльози", - пишуть шанувальники в коментарях.

Крім того, в День Незалежності України Алеся Бацман показала фото зі своїм чоловіком Дмитром Гордоном. Вони обоє постали у вишиванках, а Олеся доповнила свій образ вінком.

Нагадаємо, раніше дружина Гордона похвалилася зворушливим знімком з чоловіком.

Вас також можуть зацікавити новини: