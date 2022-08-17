Алеся Бацман продемонструвала сімейну ідилію.

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона Алеся Бацман показала у себе в Instagram-блозі зворушливий знімок з чоловіком. Там Алеся і Дмитро позують на узбіччі траси на фоні заходу сонця. Гордон стоїть ззаду, притулившись до своєї другої половинки і взявши її за руки.

В описі до публікації Алеся нагадала про те, що у неї вийшла друга частина програми за участю чоловіка. Коментатори буквально засипали пару компліментами.

"Три сонця!", "Супер!", "Дуже круто, красива пара!", "Ви удвох маєте такий хороший вигляд і ідеально доповнюєте один одного!", "Відмінне фото, ви чудова пара", " Круто! Ви чудові! Сподіваюся, що Скабєєвим, Соловйовим і їм подібним недовго залишилося нести пургу. Слава Україні! Перемоги вам!",- написали шанувальники під знімком в Instagram-блозі.

Нагадаємо, Дмитро Гордон показав відео з Лолітою, де вона ображає українців.

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