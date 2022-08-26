Композиція записана разом з репером Freel.

Українська співачка Джамала разом з репером Freel випустила пісню "Коли закінчаться війни". Фанати були неймовірно зворушені текстом. Кліп опублікований на YouTube.

"Одного разу ми прокинемося від голосу рідних і їх слів: "Ми перемогли, війна закінчилася". Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б'ємося за своїх. За свій будинок", - прокоментувала свою нову пісню Jamala.

Репер Freel розповів, що пісня "Коли закінчаться війни" - це пісня про всіх нас: вільних, непохитних, непереможних.

"Вона про тих, хто першими виходить на Майдан, коли відбувається несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто захищає країну на передовій або в тилу. Це пісня про той же день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало", - зазначив музикант.

"До сліз! Потужно!", "Сльози на очах і мурашки по шкірі!", "Дивлюся і душа болить!", "Не можу стримати сліз!", - написали шанувальники в коментарях на YouTube.

Нагадаємо, Jerry Heil вперше заспівала разом зі своєю мамою.

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