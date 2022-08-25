Символічна композиція отримала назву "Не сестри".

Відома українська співачка Jerry Heil вперше заспівала зі своєю мамою. Зворушливим відео артистка поділилася у своєму Instagram-блозі. Пісня-балада "Не сестри" була написана самою Jerry Heil. Зірка розповіла, що її мати все життя мріяла співати, тому та вирішила їй допомогти.

"З Днем нашої незалежної культури, музики, мови, а значить – нації! Сподіваюся, ви вже почистили плей-листи від окупантських треків, тому що у нас з мамою для вас музична листівка! Пісня-балада #НЕСЕСТРИ", - написала Jerry Heil.

Артистка і виконавиця хіта "Охрана, отмєна" розповіла, що її мама з татом 20 років займалися м'ясництвом, і тільки нещодавно Яна Шемаєва (справжнє ім'я зірки) змогла умовити їх залишити цю справу.

"Якось вона вам розповість свою історію у себе на сторінці в Instagram. А поки ми вирішили показати вам пісню, перш ніж релізувати її, щоб зрозуміти, чи захочете ви слухати її в YouTube та інших платформах", - додала Jerry Heil.

Але шанувальники одноголосно заявили, що композиція - вогонь.

"Будь ласка, продовжуйте. Пісня до сліз", "Яна, спасибі тобі за твою творчість, ти неймовірна!", "Немає слів, які таланти!!! Які голоси", "Це найпрекрасніша твоя колаборація, Яночка. Мама - розумниця, і ясно у кого твій чудовий голос вдався)) Пісню собі зберегла, обов'язково вивчимо з дочкою", - написали підписники.

Нагадаємо, Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

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