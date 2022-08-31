У коментарях фанати називають цю композицію та екранізацію до неї дуже потужними.

Українська співачка Джамала розповіла про нову пісню "Коли закінчаться війни", яку днями випустила разом з репером Freel.

Ця колаборація створилась це восени 2021 року, проте була оприлюднена тільки зараз. Сама співачка називає її наче якимось божим провидінням, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

"Як би ми пояснили дітям дуже важкі речі? Інколи ми не можемо всього показати. Мультиплікація, яку створила художниця Марія Оз до нашого кліпу – вона непроста, розповідає про багато моментів, які ми пройшли під час війни. Але все одно в ній є позитивні кольори, гарний фінал, в якому закінчиться війна, ми всі вийдемо на вулиці, будемо співати, обійматись. Це зараз дуже важливо розповісти і дітям, і дорослим про ту саму надію", - розповіла Джамала, говорячи про екранізацію.

Артистка наголосила, що вона упевнена в перемозі України у цій війні, тому що ми б’ємося за своїх, за свій дім.

"Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало", - пояснив нову роботу Freel.

Нагадаємо, 26 серпня у Варшаві відбувся концерт британського співака Еда Ширана. На заході виступив український гурт "Антитіла". Музиканти вперше наживо виконали свою дуетну композицію 2step.

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