Прем'єра пісні відбудеться вже 2 травня 2022 року.

Британський співак Ед Ширан і український рок-гурт "Антитіла" записали спільну пісню-мікс з нового треку Ширана 2step і треку "Антитіл" - "Сирени обірвали наш сон".

У цій колаборації підніметься тема війни в Україні. "Антитіла" згадають перші дні вторгнення Росії в нашу країну.

"У наступні кілька тижнів вийдуть кілька неймовірних версій пісні 2Step, у створенні яких візьмуть участь виконавці з різних куточків світу. І першою вийде версія з українською групою "Антитіла". Будьте уважними понеділками, середами і п'ятницями у травні", - сказав Ед Ширан.

Прем'єра пісні відбудеться вже 2 травня. Послухати її можна буде на всіх цифрових майданчиках.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк створив колаборацію з британською групою Pink Floyd. Їхня пісня "Hey Hey Rise Up" очолила світові хіт-паради.

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