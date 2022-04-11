Виручені кошти від релізу композиції передадуть на допомогу українським біженцям і військовим.

Перший за майже тридцять років хіт британської групи Pink Floyd очолив кілька музичних хіт-парадів світового рівня. Композиція примітна тим, що в ній музиканти використовували вокал лідера групи "Бумбокс" Андрія Хливнюка з інструментальним супроводом квартету. Гроші, зароблені на релізі, артисти передадуть на допомогу Україні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці групи "Бумбокс".

"США, Великобританія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Канада, Польща, Чехія, Фінляндія, Греція, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалія, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Південна Африка, Швеція – сингл "Hey, Hey, Rise Up" на першому місці в чартах iTunes. Враховуючи, що зібрані від релізу гроші йдуть в Україну, здається, все вийшло відмінно. Величезне спасибі Pink Floyd і особисто Девіду Гілмору", - сказано в повідомленні на сторінці групи.

Нагадаємо, раніше лідер "Бумбоксу" жорстко звернувся до окупантів. Також Андрій Хливнюк розповів історію п'ятирічної дівчинки, батька якої вбили окупанти.

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