Alina Pash є однією з фавориток нацвідбору цього року.

Хіп-хоп виконавиця Alina Pash стала останньою конкурсанткою фіналу цьогорічного нацвідбору Євробачення, презентувавши поетичну і тужливу "Тіні забутих предків".

Перед виступом музикантка зізналась, що була незадоволена вибором пісні: "Моя команда була не в захваті, і я не в захваті від того, яку пісню обрала для конкурсу".

"Звісно легше заспівати про дівчину, яка проситься на танці … Але це вже було. Таку мене вже бачили. Таких вже багато наплодилося, а я іду далі. Я відчуваю пісню з рангом "надособлива". А предки у нас різні, й історія у нас така… не все по маслу ішло", - пояснила артистка.

Pash додала, що хотіла б транслювати у світ "любов".

Після виступу конкурсантки ведуча шоу Маша Єфросиніна зауважила сльози у Джамали. Та відповіла: "Це було "вау. Це був той випадок, коли виконавець кожною нотою долучає тебе до пісні, навіть якщо ти не розумієш мови, ти розумієш емоцію".

Інший член журі Тіна Кароль оцінила зміну образу Pash.

"Ми знаємо Pash як бунтарку, таку ексцентричну… І тут – інша постать", - сказала Кароль.

Alina Pash є однією з фавориток нацвідбору цього року.

Новина доповнюється….

Євробачення 2022: нацвідбір конкурсу

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.

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