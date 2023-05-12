11 травня відбувся другий півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення-2023. Цього разу виступали учасники з 16 країн, проте дійти до гранд-фіналу вдалося тільки десятьом.
Хто потрапив у фінал Євробачення-2023
- Албанія - Albina & Familja Kelmendi
- Кіпр - Andrew Lambrou
- Естонія - Alika
- Бельгія - Gustaph
- Австрія - Teya & Salena
- Литва - Monika Linkyte
- Польща - Blanka
- Австралія - Voyager
- Вірменія - Brunette
- Словенія - Joker Out
Зазначимо, фінал конкурсу відбудеться 13 травня. Вже в суботу стане відомо, хто переможе в цьому році. Крім того, саме у фіналі виступить український гурт TVORCHI. Поки букмекери поставили Україну на третє місце, але перед фіналом вони ще можуть змінити свій прогноз.
Хто переміг у першому півфіналі Євробачення
У першому півфіналі виступили представники 15 країн, але не всі пройшли у фінал. Так, серед переможців опинилися Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.
Варто відзначити, що букмекери пророкують перемогу Loreen зі Швеції, яка раніше вже перемагала на Євробаченні.