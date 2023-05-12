У гранд-фінал пройшли 10 країн-учасників.

11 травня відбувся другий півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення-2023. Цього разу виступали учасники з 16 країн, проте дійти до гранд-фіналу вдалося тільки десятьом.

Хто потрапив у фінал Євробачення-2023

Албанія - Albina & Familja Kelmendi

Кіпр - Andrew Lambrou

Естонія - Alika

Бельгія - Gustaph

Австрія - Teya & Salena

Литва - Monika Linkyte

Польща - Blanka

Австралія - Voyager

Вірменія - Brunette

Словенія - Joker Out

Відео дня

Зазначимо, фінал конкурсу відбудеться 13 травня. Вже в суботу стане відомо, хто переможе в цьому році. Крім того, саме у фіналі виступить український гурт TVORCHI. Поки букмекери поставили Україну на третє місце, але перед фіналом вони ще можуть змінити свій прогноз.

Хто переміг у першому півфіналі Євробачення

У першому півфіналі виступили представники 15 країн, але не всі пройшли у фінал. Так, серед переможців опинилися Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Варто відзначити, що букмекери пророкують перемогу Loreen зі Швеції, яка раніше вже перемагала на Євробаченні.

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