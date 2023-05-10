Переможці першого півфіналу Євробачення-2023 / скріншот

9 травня відбувся перший півфінал конкурсу пісні Євробачення-2023. Всього на сцені виступили 15 представників різних країн, проте потрапити у фінал вдалося тільки десятьом з них.

Хто потрапив у фінал Євробачення-2023

  • Хорватія - Let 3
  • Молдова - Pasha Parfeni 
  • Швейцарія - Remo Forrer 
  • Фінляндія - Käärijä
  • Чехія - Vesna
  • Ізраїль - Noa Kirel 
  • Португалія - Mimicat
  • Швеція - Loreen
  • Сербія - Luke Black
  • Норвегія - Alessandra

Відео дня

Зазначимо, фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. Саме у фіналі виступить український гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. 

На даний момент букмекери пророкують перемогу шведці Loreen. З тих пір, як стало відомо про її участь в конкурсі, саме вона вирвалася на перше місце в рейтингу букмекерів. Однак раніше вони ставили на Tvorchi.

Перший півфінал запам'ятався кількома яскравими виступами, в тому числі групи з Хорватії. Let 3 вийшли на сцену без штанів, чим вразили глядачів. 

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