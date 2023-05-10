9 травня відбувся перший півфінал конкурсу пісні Євробачення-2023. Всього на сцені виступили 15 представників різних країн, проте потрапити у фінал вдалося тільки десятьом з них.
Хто потрапив у фінал Євробачення-2023
- Хорватія - Let 3
- Молдова - Pasha Parfeni
- Швейцарія - Remo Forrer
- Фінляндія - Käärijä
- Чехія - Vesna
- Ізраїль - Noa Kirel
- Португалія - Mimicat
- Швеція - Loreen
- Сербія - Luke Black
- Норвегія - Alessandra
Зазначимо, фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2023 року в Ліверпулі. Саме у фіналі виступить український гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.
На даний момент букмекери пророкують перемогу шведці Loreen. З тих пір, як стало відомо про її участь в конкурсі, саме вона вирвалася на перше місце в рейтингу букмекерів. Однак раніше вони ставили на Tvorchi.
Перший півфінал запам'ятався кількома яскравими виступами, в тому числі групи з Хорватії. Let 3 вийшли на сцену без штанів, чим вразили глядачів.