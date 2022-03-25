У новій пісні Дантес акцентував на тому, що росіяни і українці - не один народ.

Український співак Володимир Дантес опублікував відео, на якому грає на гітарі і співає про війну в Україні.

У новій пісні Дантес говорить про те, що росіяни вторглися в незалежну Україну і влаштували тут повномасштабну війну, при цьому вони нібито не знали, що йдуть воювати з українським народом.

До слова, Дантес назвав президента РФ Володимира Путіна звіром, адже нормальна людина не віддала б наказ вбивати мирних людей.

"Ви забираєте життя, будинки, ви, с*ки, забираєте моє дитинство! Я не знаю, яким потрібно бути звіром, щоб віддати такий наказ. Не знаю, яким потрібно бути чудовиськом, щоб виконати цей наказ", – сказав артист.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода вперше чітко висловила позицію щодо війни в Україні.

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