Співачка вперше війну в Україні назвала війною.

Опальна співачка Світлана Лобода довгий час мовчала про війну в Україні, а потім почала знімати відео зі сльозами на очах, в яких розповідала про жахи війни, але так чітко і не говорила, хто напав на Україну.

24 березня виповнився рівно місяць з дня вторгнення Росії в Україну. З цієї нагоди Лобода таки зважилася назвати війну війною і заявила, що це страшна реальність, з якою неможливо змиритися.

"Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, в життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста і життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не поганий сон і не сценарій в жанрі антиутопії - це реальність, з якою неможливо змиритися", – написала Лобода.

Також співачка подякувала нашим захисникам, які оборонять країну від агресії загарбників.

"Її (Україну, - УНІАН) не зломити жодній армії у світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу і нашій землі!",- зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Instagram Лободи заблокували в Україні. Співачка емоційно на це відреагувала.

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