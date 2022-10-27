Цю пісню Адель написала після розлучення з чоловіком.

Британська співачка Адель випустила кліп на пісню I Drink Wine, яка увійшла в її альбом "30". У новій відеороботі зірка пливе річкою на рятувальному крузі, п'є вино і фліртує з оголеними чоловіками.

Відомо, що цю пісню Адель написала після розлучення з підприємцем Саймоном Конекі. До весілля вони зустрічалися п'ять років, і тільки в 2017 році таємно зіграли весілля. Вже через два роки їхній шлюб розпався. Але попри це вони продовжують бути батьками сина, який народився у них в 2012 році.

У новому кліпі Адель спробувала відпустити своє его, а втілити ідею їй допоміг режисер Джо Телбот. Спочатку в кліпі показана певна казка, і тільки в кінці режисер повертає зірку в реальність.

Крім того, в кліпі співачка з'явилася в яскравому вбранні - довгій блискучій сукні, розшитій паєтками. Також вона доповнила образ масивними прикрасами у вигляді сережок і каблучки.

Нагадаємо, Мішель Андраде випустила першу з початку війни україномовну пісню.

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