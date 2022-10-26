Композиція отримала назву "Мою любов".

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде з початку війни випустила першу україномовну пісню "Мою любов".

Відомо, що пісню з такою назвою раніше випустила інша артистка Sofia Shanti, а Мішель вирішила зробити ремікс на оригінальну композицію.

У новій роботі Мішель спробувала втілити образ дівчини, яка страждає від кохання. Крім того, в кліпі з'явилася і сама авторка пісні, виконавши один з куплетів.

"Це роздуми дівчини, яка переживає любовну драму і перетворює свій досвід на потужне вираження. Заспівавши "Мою любов" в дуеті, виконавиці додали до пісні нових сенсів і створили композицію в концепції girl power", - йдеться в описі до ролика.

Нагадаємо, раніше мережу "розкачала" пісня про головкома ЗСУ Валерія Залужного, яку випустив співак Олег Кензов.

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