Це одна з головних музичних премій світу.

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія "Греммі". Традиційно на ній вручали нагороди за найкращі пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики.

Цікаво, що цього року дебютували три нові категорії "Греммі": "Найкраще африканське музичне виконання", "Найкращий альтернативний джазовий альбом" та "Найкращий танцювальний поп-запис".

Повний перелік переможців "Греммі"

Найкраща пісня року

Піснею року став хіт Біллі Айліш з фільму "Барбі" "What Was I Made For?". Співачка виконала цю композицію на сцені разом з оркестром.

Найкращий новий артист

Найкращим новим артистом стала Вікторія Моне. Вона отримала 7 номінацій на премії та похвалу від критиків.

Найкраще сольне поп-виконання

Співачка Майлі Сайрус отримала свою нагороду за пісню "Flowers". Цікаво, що до цього заходу зірка не відвідувала великі премії і зараз вперше отримала свою "Греммі".

Краще поп-виконання дуетом чи групой

"Ghost in the Machine", SZA feat. Фібі Бріджерс

Найкращий вокальний поп-альбом

"Midnights", Тейлор Свіфт

Запис року

"Flowers", Майлі Сайрус

Найкращий запис поп-танцю

"Padam Padam", Кайлі Міноуг

Найкращий танцювальний/електроний запис

Skrillex, Fred again.. & Flowdan – Rumble

Найкращий альбом танцювальної/електроної музики

Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Найкращий рок-альбом

"This Is Why," Paramore

Найкраще альтернативе музичне виконання

"This Is Why," Paramore

Найкращий альбом альтернативної музики

"The Record," boygenius

Найкраще рок-виконання

Boygenius – Not Strong Enough

Найкраще метал-виконання

Metallica – 72 Seasons

Найкраща рок-пісня

Boygenius – Not Strong Enough

Найкраще R&B-виконання

"ICU," Coco Jones

Найкращий R&B-альбом

"Jaguar II," Victoria Monét

Найкраще традиційне R&B-виконання

PJ Morton ft. Susan Carol – Good Morning

Найкраща пісня в стилі R&B

SZA – Snooze

Найкращий прогресивний R&B альбом

SZA – SOS

Найкраще мелодійне реп-виконання

"All My Life," Lil Durk featuring J. Cole

Найкраще реп-виконання

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Найкраща реп-пісня

Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Найкращий реп-альбом

Killer Mike – Michael

Найкраще сольне кантрі-виконання

"White Horse," Chris Stapleton

Найкращий кантрі-альбом

"Bell Bottom Country," Lainey Wilson

Найкраще кантрі-виконання дуету чи групи

Zach Bryan ft. Kacey Musgraves – I Remember Everything

Найкраща кантрі-пісня

Chris Stapleton – White Horse

Найкращий виступ з американським корінням

Allison Russell – Eve Was Black

Найкращий виступ в Америці

Brandy Clark ft. Brandi Carlile – Dear Insecurity

Найкраща пісня про американське коріння

Jason Isbell and the 400 Unit – Cast Iron Skillet

Найкращий американський альбом

Jason Isbell and the 400 Unit – Weathervanes

Найкращий альбом Bluegrass

Molly Tuttle & Golden Highway – City of Gold

Найкращий традиційний блюзовий альбом

Bobby Rush – All My Love for You

Найкращий сучасний блюзовий альбом

Larkin Poe – Blood Harmony

Найкращий фольк-альбом

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport [Live]

Найкращий музичний альбом регіонального коріння

Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band – New Beginnings

Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra – Live: Orpheum Theater Nola

Найкращий латиноамериканський поп-альбом

"X Mí (Vol. 1)," Gaby Moreno

Найкращий альбом міської музики

"Mañana Será Bonito," Karol G

Найкраще африканське музичне виконання

"Water," Tyla

Найкращий саундтрек для візуальних медіа (включаючи кіно та телебачення)

"Оппенгеймер", Людвіг Геранссон

Найкраща пісня, написана для візуальних медіа

"What Was I Made For?" from "Barbie the Album," Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, Біллі Айліш

Найкращий альбом мексиканської музики (включаючи Tejano)

Peso Pluma – Génesis

Найкращий альтернативний джазовий альбом

"The Omnichord Real Book," Meshell Ndegeocello

Найкращий джазовий виступ

Samara Joy – Tight

Найкращий джазовий вокальний альбом

Nicole Zuraitis – How Love Begins

Найкращий джазовий інструментальний альбом

Billy Childs – The Winds of Change

Найкращий альбом великого джазового ансамблю

The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart – Basie Swings The Blues

Найкращий латино-джазовий альбом

Miguel Zenón & Luis Perdomo – El Arte Del Bolero Vol. 2

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом

Laufey – Bewitched

Найкращий сучасний інструментальний альбом

Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer ft. Rakesh Chaurasia – As We Speak

Найкращий альбом музичного театру

Some Like It Hot

Найкраще Gospel-виконання/пісня

Kirk Franklin – All Things

Найкраще сучасне християнське музичне виконання/пісня

Lecrae & Tasha Cobbs Leonard – Your Power

Найкращий Gospel-альбом

Tye Tribbett – All Things New: Live In Orlando

Найкращий альбом сучасної християнської музики

Lecrae – Church Clothes 4

Найкращий євангельський альбом

Blind Boys of Alabama – Echoes of the South

Найкращий латинський рок чи альтернативний альбом

Juanes – Vida Cotidiana

Natalia Lafourcade – De Todas Las Flores

Найкращий тропічний латинський альбом

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Siembra: 45(degree) Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)

Найкращий світовий музичний виступ

Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain ft. Rakesh Chaurasia – Pashto

Найкращий світовий музичний альбом

Shakti – This Moment

Найкращий альбом у стилі реггі

Julian Marley & Antacus – Colors of Royal

Найкращий альбом у стилі New Age, Ambient

Carla Patullo ft. Tonality and the Scorchio Quartet – So She Howls

Найкращий дитячий музичний альбом

123 Andrés – We Grow Together Preschool Songs

Кращий комедійний альбом

Dave Chappelle – What’s In A Name?

Найкращий поетичний альбом з усного мовлення

J. Ivy – The Light Inside

Найкраща аудіокнига, розповіді

Michelle Obama – The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

Найкращий саундтрек до відеоігор та іншим інтерактивним медіа

Star Wars Jedi: Survivor

Stephen Barton & Gordy Haab, composers

Найкраща збірка саундтреків для візуальних медіа

Various Artists – Barbie The Album

Найкраще музичне відео

The Beatles – I’m Only Sleeping

Найкращий музичний фільм

Moonage Daydream

Найкращий пакет записів

Luke Brooks & James Theseus Buck – Stumpwork

Найкращий спеціальний пакет записів обмеженого випуску

For The Birds: The Birdsong Project

Найкращі замітки до альбому

Various Artists – Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos (album notes by Robert Gordon & Deanie Parker

Найкращий історичний альбом

Various Artists – Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos

Найкращий інженерний альбом, некласичний

Victoria Monét – Jaguar II

Найкращий інженерний альбом, класика

Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra – Contemporary American Composers

Продюсер року, класика

Elaine Martone

Найкращий запис ремікса

Depeche Mode – Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Найкращий Immersive аудіоальбом

Alicia Keys – The Diary of Alicia Keys

Найкраща інструментальна композиція

John Williams – Helena’s Theme

Найкраще аранжування, інструментальне або а капела

The String Revolution ft. Tommy Emmanuel – Folsom Prison Blues

Найкраще аранжування, інструменти та вокал

säje ft. Jacob Collier – In the Wee Small Hours of the Morning

Найкраще оркестрове виконання

Los Angeles Philharmonic – Adès: Dante

Найкращий оперний запис

The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus – Blanchard: Champion

Найкраще хорове виконання

Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir – Saariaho: Reconnaissance

Найкраща камерна музика/виконання малого ансамблю

Roomful Of Teeth – Rough Magic

Найкраще класичне інструментальне соло

Yuja Wang; Teddy Abrams, conductor (Louisville Orchestra) – The American Project

Найкращий класичний сольний вокальний альбом

Julia Bullock, soloist; Christian Reif, conductor (Philharmonia Orchestra) – Walking In The Dark

Найкраща класична збірка

Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith & A.B. Spellman – Passion For Bach And Coltrane

Найкраща сучасна класична композиція

Jessie Montgomery, composer (Awadagin Pratt, A Far Cry & Roomful Of Teeth) – Montgomery: Rounds.

Нагадаємо, нещодавно був оприлюднений список переможців MTV Video Music Awards.

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