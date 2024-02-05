У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія "Греммі". Традиційно на ній вручали нагороди за найкращі пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики.
Цікаво, що цього року дебютували три нові категорії "Греммі": "Найкраще африканське музичне виконання", "Найкращий альтернативний джазовий альбом" та "Найкращий танцювальний поп-запис".
Повний перелік переможців "Греммі"
Найкраща пісня року
Піснею року став хіт Біллі Айліш з фільму "Барбі" "What Was I Made For?". Співачка виконала цю композицію на сцені разом з оркестром.
Найкращий новий артист
Найкращим новим артистом стала Вікторія Моне. Вона отримала 7 номінацій на премії та похвалу від критиків.
Найкраще сольне поп-виконання
Співачка Майлі Сайрус отримала свою нагороду за пісню "Flowers". Цікаво, що до цього заходу зірка не відвідувала великі премії і зараз вперше отримала свою "Греммі".
Краще поп-виконання дуетом чи групой
"Ghost in the Machine", SZA feat. Фібі Бріджерс
Найкращий вокальний поп-альбом
"Midnights", Тейлор Свіфт
Запис року
"Flowers", Майлі Сайрус
Найкращий запис поп-танцю
"Padam Padam", Кайлі Міноуг
Найкращий танцювальний/електроний запис
Skrillex, Fred again.. & Flowdan – Rumble
Найкращий альбом танцювальної/електроної музики
Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)
Найкращий рок-альбом
"This Is Why," Paramore
Найкраще альтернативе музичне виконання
"This Is Why," Paramore
Найкращий альбом альтернативної музики
"The Record," boygenius
Найкраще рок-виконання
Boygenius – Not Strong Enough
Найкраще метал-виконання
Metallica – 72 Seasons
Найкраща рок-пісня
Boygenius – Not Strong Enough
Найкраще R&B-виконання
"ICU," Coco Jones
Найкращий R&B-альбом
"Jaguar II," Victoria Monét
Найкраще традиційне R&B-виконання
PJ Morton ft. Susan Carol – Good Morning
Найкраща пісня в стилі R&B
SZA – Snooze
Найкращий прогресивний R&B альбом
SZA – SOS
Найкраще мелодійне реп-виконання
"All My Life," Lil Durk featuring J. Cole
Найкраще реп-виконання
Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
Найкраща реп-пісня
Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
Найкращий реп-альбом
Killer Mike – Michael
Найкраще сольне кантрі-виконання
"White Horse," Chris Stapleton
Найкращий кантрі-альбом
"Bell Bottom Country," Lainey Wilson
Найкраще кантрі-виконання дуету чи групи
Zach Bryan ft. Kacey Musgraves – I Remember Everything
Найкраща кантрі-пісня
Chris Stapleton – White Horse
Найкращий виступ з американським корінням
Allison Russell – Eve Was Black
Найкращий виступ в Америці
Brandy Clark ft. Brandi Carlile – Dear Insecurity
Найкраща пісня про американське коріння
Jason Isbell and the 400 Unit – Cast Iron Skillet
Найкращий американський альбом
Jason Isbell and the 400 Unit – Weathervanes
Найкращий альбом Bluegrass
Molly Tuttle & Golden Highway – City of Gold
Найкращий традиційний блюзовий альбом
Bobby Rush – All My Love for You
Найкращий сучасний блюзовий альбом
Larkin Poe – Blood Harmony
Найкращий фольк-альбом
Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport [Live]
Найкращий музичний альбом регіонального коріння
Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band – New Beginnings
Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra – Live: Orpheum Theater Nola
Найкращий латиноамериканський поп-альбом
"X Mí (Vol. 1)," Gaby Moreno
Найкращий альбом міської музики
"Mañana Será Bonito," Karol G
Найкраще африканське музичне виконання
"Water," Tyla
Найкращий саундтрек для візуальних медіа (включаючи кіно та телебачення)
"Оппенгеймер", Людвіг Геранссон
Найкраща пісня, написана для візуальних медіа
"What Was I Made For?" from "Barbie the Album," Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, Біллі Айліш
Найкращий альбом мексиканської музики (включаючи Tejano)
Peso Pluma – Génesis
Найкращий альтернативний джазовий альбом
"The Omnichord Real Book," Meshell Ndegeocello
Найкращий джазовий виступ
Samara Joy – Tight
Найкращий джазовий вокальний альбом
Nicole Zuraitis – How Love Begins
Найкращий джазовий інструментальний альбом
Billy Childs – The Winds of Change
Найкращий альбом великого джазового ансамблю
The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart – Basie Swings The Blues
Найкращий латино-джазовий альбом
Miguel Zenón & Luis Perdomo – El Arte Del Bolero Vol. 2
Найкращий традиційний вокальний поп-альбом
Laufey – Bewitched
Найкращий сучасний інструментальний альбом
Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer ft. Rakesh Chaurasia – As We Speak
Найкращий альбом музичного театру
Some Like It Hot
Найкраще Gospel-виконання/пісня
Kirk Franklin – All Things
Найкраще сучасне християнське музичне виконання/пісня
Lecrae & Tasha Cobbs Leonard – Your Power
Найкращий Gospel-альбом
Tye Tribbett – All Things New: Live In Orlando
Найкращий альбом сучасної християнської музики
Lecrae – Church Clothes 4
Найкращий євангельський альбом
Blind Boys of Alabama – Echoes of the South
Найкращий латинський рок чи альтернативний альбом
Juanes – Vida Cotidiana
Natalia Lafourcade – De Todas Las Flores
Найкращий тропічний латинський альбом
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – Siembra: 45(degree) Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)
Найкращий світовий музичний виступ
Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain ft. Rakesh Chaurasia – Pashto
Найкращий світовий музичний альбом
Shakti – This Moment
Найкращий альбом у стилі реггі
Julian Marley & Antacus – Colors of Royal
Найкращий альбом у стилі New Age, Ambient
Carla Patullo ft. Tonality and the Scorchio Quartet – So She Howls
Найкращий дитячий музичний альбом
123 Andrés – We Grow Together Preschool Songs
Кращий комедійний альбом
Dave Chappelle – What’s In A Name?
Найкращий поетичний альбом з усного мовлення
J. Ivy – The Light Inside
Найкраща аудіокнига, розповіді
Michelle Obama – The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times
Найкращий саундтрек до відеоігор та іншим інтерактивним медіа
Star Wars Jedi: Survivor
Stephen Barton & Gordy Haab, composers
Найкраща збірка саундтреків для візуальних медіа
Various Artists – Barbie The Album
Найкраще музичне відео
The Beatles – I’m Only Sleeping
Найкращий музичний фільм
Moonage Daydream
Найкращий пакет записів
Luke Brooks & James Theseus Buck – Stumpwork
Найкращий спеціальний пакет записів обмеженого випуску
For The Birds: The Birdsong Project
Найкращі замітки до альбому
Various Artists – Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos (album notes by Robert Gordon & Deanie Parker
Найкращий історичний альбом
Various Artists – Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos
Найкращий інженерний альбом, некласичний
Victoria Monét – Jaguar II
Найкращий інженерний альбом, класика
Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra – Contemporary American Composers
Продюсер року, класика
Elaine Martone
Найкращий запис ремікса
Depeche Mode – Wagging Tongue (Wet Leg Remix)
Найкращий Immersive аудіоальбом
Alicia Keys – The Diary of Alicia Keys
Найкраща інструментальна композиція
John Williams – Helena’s Theme
Найкраще аранжування, інструментальне або а капела
The String Revolution ft. Tommy Emmanuel – Folsom Prison Blues
Найкраще аранжування, інструменти та вокал
säje ft. Jacob Collier – In the Wee Small Hours of the Morning
Найкраще оркестрове виконання
Los Angeles Philharmonic – Adès: Dante
Найкращий оперний запис
The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus – Blanchard: Champion
Найкраще хорове виконання
Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir – Saariaho: Reconnaissance
Найкраща камерна музика/виконання малого ансамблю
Roomful Of Teeth – Rough Magic
Найкраще класичне інструментальне соло
Yuja Wang; Teddy Abrams, conductor (Louisville Orchestra) – The American Project
Найкращий класичний сольний вокальний альбом
Julia Bullock, soloist; Christian Reif, conductor (Philharmonia Orchestra) – Walking In The Dark
Найкраща класична збірка
Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith & A.B. Spellman – Passion For Bach And Coltrane
Найкраща сучасна класична композиція
Jessie Montgomery, composer (Awadagin Pratt, A Far Cry & Roomful Of Teeth) – Montgomery: Rounds.
Нагадаємо, нещодавно був оприлюднений список переможців MTV Video Music Awards.