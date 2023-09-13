У ніч на 13 вересня у США відгриміла церемонія вручення MTV Video Music Awards. Одну з нагород отримала українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка зняла відео на пісню Doja Cat Attention.
Як повідомляється на сайті MTV, цей кліп приніс одеситці перемогу в номінації "Найкраща артрежисура". Ще одне відео Муіньо було в номінації на головний приз - "Відео року", але там її обійшла співачка Тейлор Свіфт, яка цьогоріч зібрала одразу 9 нагород.
MTV Video Music Awards - список переможців
- Відео року - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
- артист року - Тейлор Свіфт
- пісня року - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
- найкращий новий артист - американська реперка Ice Spice
- найкращий виступ року - південнокорейський бойз-бенд TOMORROW X TOGETHER (TXT), Sugar Rush Ride
- найкраща колаборація року - KAROL G, Шакіра, TQG
- найкращий хіп-хоп-артист - Нікі Мінаж, Super Freaky Girl
- найкращий R&B артист - американська співачка SZA, Shirt
- найкраща "альтернатива" - Лана Дель Рей та Джон Батіст, Candy Necklace
- найкращий рок-виконавець - Maneskin, THE LONELIEST
- найкращий латинський артист - Anitta, Funk Rave
- найкращий K-Pop-виконавець - Stray Kids, S-Class
- найкраща пісня у жанрі Afrobeats - Селена Гомес та нігерійський співак Rema, Calm Down
- найкращий поп-артист - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
найкраще відео з соціальним підтекстом - Дав Кемерон, Breakfast
- найкраще шоу цього літа - Тейлор Свіфт
- гурт року - BLACKPINK
- альбом року - Тейлор Свіфт, Midnights
- найкраща пісня цього літа - Jung Kook та Latto, Seven
- найкраща операторська робота -Тейлор Свіфт, Anti-Hero
- найкращі візуальні ефекти - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
- найкраща артрежисура - Doja Cat, Attention
- найкращий монтаж - Olivia Rodrigo, vampire
найкраща режисура - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
найкраща хореографія - BLACKPINK, Pink Venom.
Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що в одній з номінацій на нагороду був кліп Imagine Dragons, який знімали в Україні. Він боровся за перемогу у категорії "Найкраще відео з соціальним підтекстом".