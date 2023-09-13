Кадр з кліпу, який знімала українка  / скриншот

У ніч на 13 вересня у США відгриміла церемонія вручення MTV Video Music Awards. Одну з нагород отримала українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка зняла відео на пісню Doja Cat Attention.

Як повідомляється на сайті MTV, цей кліп приніс одеситці перемогу в номінації "Найкраща артрежисура". Ще одне відео Муіньо було в номінації на головний приз - "Відео року", але там її обійшла співачка Тейлор Свіфт, яка цьогоріч зібрала одразу 9 нагород.

 MTV Video Music Awards - список переможців

  • Відео року - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
  • артист року - Тейлор Свіфт
  • пісня року - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
  • найкращий новий артист - американська реперка Ice Spice
  • найкращий виступ року - південнокорейський бойз-бенд TOMORROW X TOGETHER (TXT), Sugar Rush Ride
  • найкраща колаборація року - KAROL G, Шакіра, TQG
  • найкращий хіп-хоп-артист - Нікі Мінаж, Super Freaky Girl
  • найкращий R&B артист - американська співачка SZA, Shirt
  • найкраща "альтернатива" - Лана Дель Рей та Джон Батіст, Candy Necklace
  • найкращий рок-виконавець - Maneskin, THE LONELIEST
  • найкращий латинський артист - Anitta, Funk Rave
  • найкращий K-Pop-виконавець - Stray Kids, S-Class
  • найкраща пісня у жанрі Afrobeats - Селена Гомес та нігерійський співак Rema, Calm Down
  • найкращий поп-артист - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

  • найкраще відео з соціальним підтекстом - Дав Кемерон, Breakfast

  • найкраще шоу цього літа - Тейлор Свіфт
  • гурт року - BLACKPINK
  • альбом року - Тейлор Свіфт, Midnights
  • найкраща пісня цього літа - Jung Kook та Latto, Seven
  • найкраща операторська робота -Тейлор Свіфт, Anti-Hero
  • найкращі візуальні ефекти - Тейлор Свіфт, Anti-Hero
  • найкраща артрежисура - Doja Cat, Attention
  • найкращий монтаж - Olivia Rodrigo, vampire

  • найкраща режисура - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

  • найкраща хореографія - BLACKPINK, Pink Venom.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що в одній з номінацій на нагороду був кліп Imagine Dragons, який знімали в Україні. Він боровся за перемогу у категорії "Найкраще відео з соціальним підтекстом".

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