Найбільше нагород зібрала співачка Тейлор Свіфт.

У ніч на 13 вересня у США відгриміла церемонія вручення MTV Video Music Awards. Одну з нагород отримала українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка зняла відео на пісню Doja Cat Attention.

Як повідомляється на сайті MTV, цей кліп приніс одеситці перемогу в номінації "Найкраща артрежисура". Ще одне відео Муіньо було в номінації на головний приз - "Відео року", але там її обійшла співачка Тейлор Свіфт, яка цьогоріч зібрала одразу 9 нагород.

MTV Video Music Awards - список переможців

Відео року - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

артист року - Тейлор Свіфт

пісня року - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

найкращий новий артист - американська реперка Ice Spice

найкращий виступ року - південнокорейський бойз-бенд TOMORROW X TOGETHER (TXT), Sugar Rush Ride

найкраща колаборація року - KAROL G, Шакіра, TQG

найкращий хіп-хоп-артист - Нікі Мінаж, Super Freaky Girl

найкращий R&B артист - американська співачка SZA, Shirt

найкраща "альтернатива" - Лана Дель Рей та Джон Батіст, Candy Necklace

найкращий рок-виконавець - Maneskin, THE LONELIEST

найкращий латинський артист - Anitta, Funk Rave

найкращий K-Pop-виконавець - Stray Kids, S-Class

найкраща пісня у жанрі Afrobeats - Селена Гомес та нігерійський співак Rema, Calm Down

найкращий поп-артист - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

найкраще відео з соціальним підтекстом - Дав Кемерон, Breakfast

найкраще шоу цього літа - Тейлор Свіфт

гурт року - BLACKPINK

альбом року - Тейлор Свіфт, Midnights

найкраща пісня цього літа - Jung Kook та Latto, Seven

найкраща операторська робота -Тейлор Свіфт, Anti-Hero

найкращі візуальні ефекти - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

найкраща артрежисура - Doja Cat, Attention

найкращий монтаж - Olivia Rodrigo, vampire

найкраща режисура - Тейлор Свіфт, Anti-Hero

найкраща хореографія - BLACKPINK, Pink Venom.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що в одній з номінацій на нагороду був кліп Imagine Dragons, який знімали в Україні. Він боровся за перемогу у категорії "Найкраще відео з соціальним підтекстом".

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