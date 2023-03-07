Після того, як українка Ярина Квасний виклала у своєму TikTok-акаунті відео, де вона а капела заспівала автентичну пісню "Парова машина", композиція стала справжнім трендом соціальних мереж. Її стали активно використовувати для відео, а бітмейкери зробили потужні ремікси.
Учасники гурту Kalush Orchestra вирішили не відставати від трендів. Так, в мережі з'явилося відео у виконанні "Парової машини" від Саші Таба і Тимофія Музичука.
Соцмережі бурхливо відреагували на нову версію хіта - користувачі залишили чимало приємних коментарів.
Реакція соцмереж
- "Все таки оригінал більше подобається, але так теж круто"
- "Це дуже добре, але оригінал з Тік-Току в голові крутиться і не вилітає"
- "Голоси на вагу золота"
- "Звучить як колядка"
- "Цей варіант в їхньому виконанні мені подобається набагато більше, ніж той "хіт", який завірусився в Тік-Тоці"
А ось і той самий оригінал, який вже не перший день поширюється в соціальних мережах:
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