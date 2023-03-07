Учасники музичного колективу опублікували свою версію народної пісні.

Після того, як українка Ярина Квасний виклала у своєму TikTok-акаунті відео, де вона а капела заспівала автентичну пісню "Парова машина", композиція стала справжнім трендом соціальних мереж. Її стали активно використовувати для відео, а бітмейкери зробили потужні ремікси.

Учасники гурту Kalush Orchestra вирішили не відставати від трендів. Так, в мережі з'явилося відео у виконанні "Парової машини" від Саші Таба і Тимофія Музичука.

Соцмережі бурхливо відреагували на нову версію хіта - користувачі залишили чимало приємних коментарів.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Все таки оригінал більше подобається, але так теж круто"

"Це дуже добре, але оригінал з Тік-Току в голові крутиться і не вилітає"

"Голоси на вагу золота"

"Звучить як колядка"

"Цей варіант в їхньому виконанні мені подобається набагато більше, ніж той "хіт", який завірусився в Тік-Тоці"

А ось і той самий оригінал, який вже не перший день поширюється в соціальних мережах:

Нагадаємо, названо 10 щемливих пісень, від яких рветься серце.

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