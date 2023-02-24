24 лютого - річниця початку повномасштабної війни.

Війна в Україні йде не тільки безпосередньо на полі бою, а й на інших фронтах. Наприклад, на культурному. Українські артисти за останній рік буквально витіснили російських виконавців з чартів і подарували слухачам чимало потужних композицій. Пропонуємо вам згадати, яким був цей рік війни на музичному фронті. Обережно, від деяких пісень розривається серце.

Макс Барських - Буде весна

Для мільйонів українців 24.02.2022 триває досі. Ця важка зима з безперервними повітряними тривогами і обстрілами чи не кожен день рве душу і серце, проте Барських вирішив нагадати своїм шанувальникам - весна все ж настане.

"Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдату - ви - безстрашні воїни, ви - наша надія. Ми дуже талановита нація, і у кожного українця є своя секретна зброя, моя - це музика...", - коментував Барських свою композицію.

KAZKA - I AM NOT OK

Українська група KAZKA даною композицією спробувала донести своїм закордонним слухачам - не можна забувати про війну, у нас все не "ок", щодня Росія посилає бомби в наші мирні міста. У пісні також використаний звук сирени, що дозволяє слухачам ще більше перейнятися тим, що відбувається в Україні.

The Hardkiss - Як ти?

Питання " Як ти?" стало для багатьох українців після 24.02.2022 важливішим. Тепер це можна порівняти з "я тебе кохаю". І на кожне "як ти?" хочеться почути позитивну відповідь. Про це проникливо і заспівала Юлія Саніна.

Коля Сєрга - Молитва

Український музикант, засновник "Культурного десанту" і воїн Коля Сєрга в лютому 2023 випустив потужну пісню "Молитва" і кліп на неї в жанрі фентезі, використавши в ньому здавна відомі фольклорні образи.

"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви - побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил в миті темряви і незрозумілості", - прокоментував свою роботу Коля.

У кліпі сам Сєрга постав в образі мужнього і безстрашного воїна.

YARMAK FT. ALISA - Дике поле

Потужна композиція присвячена захисникам Маріуполя. Кліп і пісня "Дике поле" зроблені у форматі хіп-хоп речитатив з жіночим етно-вокалом. Судячи з кількості коментарів і того, як уривки з пісні розійшлися в соціальних мережах, слухачам вона відгукнулася.

Саша Чемеров feat. Женя Галич - Досить

Українські рок-музиканти Саша Чемеров ("Димна суміш", The Gitas) і Женя Галич (O. Torvald) порадували публіку потужною піснею "Досіть". Кліп вийшов не менш ефектним, ніж мотив пісні - у відео використано реальні кадри з поля бою з роботою українських військових і техніки.

Океан Ельзи - Квіти мінних зон

Чуттєва пісня і не менш щемливий кліп вийшли у Святослава Вакарчука у 2022 році. Цією роботою він намагався показати слухачам - не можна у відносно мирних регіонах забувати про те, як важко сьогодні військовим на передовій.

Океан Ельзи - Місто Марії

Ще одна знакова композиція Вакарчука, яку він присвятив мужнім захисникам міста Маріуполь, а також усім, хто сьогодні несе оборону на фронті, стримуючи наступ російських загарбників.

Без Обмежень - 24/02

Всім би хотілося скоріше перемоги України і забути весь цей жах, але дата 24.02 назавжди залишиться з нами. Про це і співається в пісні групи "Без Обмежень". Артисти впевнені - зовсім скоро Україна переможе, бо "мужності буде сповна".

Антитіла - Фортеця Бахмут

Потужна пісня та кліп, знятий на позиціях ЗСУ, вразили до глибини душі не лише українців, а й увесь світ. Бахмут - це зараз чи не найгарячіша точка на фронті. З весни 2022 року загарбники намагаються окупувати місто, але наші військові мужньо дають їм відсіч. Саме про це пісня Тараса Тополі та його музичного колективу.

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