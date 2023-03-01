Ярина Квасній записала аматорське відео і стала зіркою / скріншот

У мережі "народився" новий хіт 2023 року - "Парова машина". Все почалося з того, що молода талановита дівчина на ім'я Ярина Квасній опублікувала у своєму TikTok-блозі любительське відео, де вона а капела виконала перший куплет автентичної української народної пісні "Парова машина". 

Голос Ярини вразив мережу - коментатори вражені тим, наскільки вона красиво заспівала. Аудіозапис почали активно використовувати і в інших відео в TikTok. Станом на 1 березня відео набрало 5,7 мільйонів переглядів.

Бітмейкери вирішили не випускати з уваги цей тренд і вже випустили на нього кілька реміксів. Наприклад, ремікс TeeKai вже зібрав майже 600 тисяч переглядів на YouTube. 

Коментатори в соцмережах просять молоду дівчину записати повну версію композиції. 

Реакція соцмереж

  • "Який крутий голос!"
  • "Тут повинен бути біт і потужний бас"
  • "Який сильний голос, що заповнює простір!"
  • "От би хто у мене під вікном так заспівав вночі..."

Нагадаємо, названо 10 щемливих пісень, від яких рветься серце.

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