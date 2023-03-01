Все почалося з аматорського відео Ярини Квасній, яке дівчина опублікувала в TikTok. Воно завірусилося і зараз там 5,7 млн переглядів.

У мережі "народився" новий хіт 2023 року - "Парова машина". Все почалося з того, що молода талановита дівчина на ім'я Ярина Квасній опублікувала у своєму TikTok-блозі любительське відео, де вона а капела виконала перший куплет автентичної української народної пісні "Парова машина".

Голос Ярини вразив мережу - коментатори вражені тим, наскільки вона красиво заспівала. Аудіозапис почали активно використовувати і в інших відео в TikTok. Станом на 1 березня відео набрало 5,7 мільйонів переглядів.

Бітмейкери вирішили не випускати з уваги цей тренд і вже випустили на нього кілька реміксів. Наприклад, ремікс TeeKai вже зібрав майже 600 тисяч переглядів на YouTube.

Коментатори в соцмережах просять молоду дівчину записати повну версію композиції.

Реакція соцмереж

"Який крутий голос!"

"Тут повинен бути біт і потужний бас"

"Який сильний голос, що заповнює простір!"

"От би хто у мене під вікном так заспівав вночі..."

Нагадаємо, названо 10 щемливих пісень, від яких рветься серце.

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