Український виконавець, висхідна зірка LESAN в День Незалежності України випустив пісню "Ми незалежні", яка блискавично стала мегапопулярною.
"Україна - це щось рідне
Україна - мати
Україна в кожнім серці
Батьківської хати
Мова солов'їна
Доторкнеться до душі
Україна, Україна - ми",- заспівав LESAN.
Пісня настільки сподобалася слухачам, що вони поставили молодому артисту понад 77 тисяч лайків і залишили в коментарях безліч компліментів.
"Вимагаю, щоб цю пісню випустили. Це просто шедевр", "Вау, дуже сильно", "Пишаюся Україною і нашими українцями", "Дуже красиво", - пишуть користувачі мережі.
Більш того, українці активно знімають і свої відео під цю пісню в соціальній мережі TikTok. Варто відзначити, що це не єдина патріотична пісня LESAN. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вже випускав треки для підняття бойового духу нашого народу.
Нагадаємо, Макс Барських доторкнуdся до сердець мільйонів новою піснею "Україна".