Артист підкорив соцмережі новою патріотичною піснею.

Український виконавець, висхідна зірка LESAN в День Незалежності України випустив пісню "Ми незалежні", яка блискавично стала мегапопулярною.

"Україна - це щось рідне

Україна - мати

Україна в кожнім серці

Батьківської хати

Мова солов'їна

Доторкнеться до душі

Україна, Україна - ми",- заспівав LESAN.

Пісня настільки сподобалася слухачам, що вони поставили молодому артисту понад 77 тисяч лайків і залишили в коментарях безліч компліментів.

"Вимагаю, щоб цю пісню випустили. Це просто шедевр", "Вау, дуже сильно", "Пишаюся Україною і нашими українцями", "Дуже красиво", - пишуть користувачі мережі.

Більш того, українці активно знімають і свої відео під цю пісню в соціальній мережі TikTok. Варто відзначити, що це не єдина патріотична пісня LESAN. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вже випускав треки для підняття бойового духу нашого народу.

Нагадаємо, Макс Барських доторкнуdся до сердець мільйонів новою піснею "Україна".

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