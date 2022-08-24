Нова пісня співака стала четвертим україномовним треком від початку повномасштабного вторгнення і присвячена 31 річниці незалежності країни.

Український співак Макс Барських презентував нову пісню "Україна". Цією піснею він намагається зцілити рани, адже музика в цей складний час багатьом допомагає.

"Усі ці пів року війни я відношусь до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і усі ми. Але знаю напевно, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії й проєктуємо найсвітліші бажання. "Україна" - це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна - це сім'я, в якій люблять і розуміють", - прокоментував прем’єру Барських.

Шанувальники оцінили нову творчість Макса Барських та зазначили, що новою піснею він доторкнувся до їхніх сердець.

"Ця пісня - гімн, яка дає надію на перемогу", "За душу бере", "І знов сльози на очах. Твої пісні зараз дуже важливі для нас", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч довела до сліз піснею "Лелека", присвяченою одній українській родині.

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