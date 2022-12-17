Кондратюк розчарований якістю пісень на Нацвідбір на Євробачення-2023.

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 і заявив, що не почув жодного хіта. Тому він сумнівається в тому, що Україна цього року здобуде перемогу на конкурсі.

"Я прослухав всі десять пісень, і не почув жодного хіта. Чи то у мене проблеми зі сприйняттям сучасної музики під час війни, чи то щось ще, не знаю. Але, на мій погляд, TVORCHI, здається, втретє беруть участь у Нацвідборі, і їхні попередні пісні були більш яскравими. Напевно, саме вони виставили більш конкурентоспроможну пісню, хоча і в цьому я сумніваюся. Багато банальності", - сказав Кондратюк у коментарі УНІАН.

Він додав, що непогана пісня у KRUTЬ, проте її "Колискова" більше підходить для українців, а не для європейської сцени. Кондратюк сумнівається, що цей трек зможе стати шлягером:

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"Я розчарований якістю цих пісень. Але не все так погано. Тому що велике значення ще має візуальне сприйняття артиста на Євробаченні. Це моя особиста думка, яка не претендує на те, щоб бути експертною. Можу сказати одне: слава Богу, що я не в журі Нацвідбору на Євробачення-2023, тому що мені хочеться сказати мало хороших слів з приводу конкурентоспроможності цих пісень в Ліверпулі".

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня, о 17:00. Претендувати за своє місце на конкурсі будуть 10 учасників.

Першим виступить Moisei з піснею "I'm Not Alone", другими - OY Sound System з піснею "Ой, тужу", третім - DEMCHUK з піснею Alive. Також за перемогу у фіналі боротимуться Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2tone і tvorchi.

Саме Євробачення-2023 пройде в травні в Ліверпулі.

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