Фінал відбудеться вже цієї суботи.

Зовсім скоро відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023, і ми дізнаємося, хто з 10 конкурсантів представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі.

Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в Києві. Конкурс пройде в укритті з метою безпеки.

Де і коли дивитися фінал національного відбору

Прямий ефір фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023 транслюватимуть на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також подивитися конкурс можна буде в додатку "Дія".

Відео дня

Фінал конкурсу стартує о 17:00.

Учасники фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023

У фіналі візьмуть участь 10 артистів. Першим виступить Moisei з піснею "I'm Not Alone", другими - OY Sound System з піснею "Ой, тужу", третім - DEMCHUK з піснею Alive.

Також за перемогу у фіналі боротимуться Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2Tone і TVORCHI.

Інтерв'ю фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

Українська співачка, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України зараз надважлива, і чи може війна вплинути на результати.

Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2023 DEMCHUK (Вася Демчук) в інтерв'ю УНІАН розповів, чому для нього важлива участь у конкурсі, як написав пісню під час блекауту, чи допомагала йому Настя Каменських у підготовці до Нацвідбору і як ставиться до участі росіян у голосуванні на Євробаченні.

Фіналістка Нацвідбору Євробачення-2023 FIINKA в інтерв'ю УНІАН розповіла, чому для неї важлива участь у конкурсі, чи очікувала вона на таку зацікавленість піснею "Довбуш" з боку іноземців, як війна вплинула на її творчість, і як вона ставиться до російської музики.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 Tember Blanche (Олександра Ганапольська та Владислав Лагода) в інтерв'ю УНІАН розповіли, як стали дуетом, чому вирішили взяти участь у конкурсі, як ставляться до журі Нацвідбору, і чи допомагає їм творити кохання.

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