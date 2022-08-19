Відео вони опублікували в Instagram.

Розповідь росіянки про те, що вона "взагалі не хоче їхати з Криму", тому що там вже все так "по-домашньому", стала справжнім трендом соціальних мереж. Ролик з'явився після вибухів на аеродромі в Новофедорівці 9 серпня.

У TikTok українці швидко підхопили цей тренд і назвали його своїм улюбленим звуком. Jerry Heil і Леся Нікітюк вирішили створити на його основі хіт. Своєю відеороботою вони поділилися в Instagram.

"Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити якийсь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно з тих подій. Тому що не наш менталітет - писати коментарі "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся з такою ж ідеєю! Це була доля. Далі все було ясно: нам потрібен слеп-хаус від EMDIVITY - і ТікТок-трек готовий", - прокоментувала свою нову музичну роботу Jerry Heil.

Назвали виконавиці свій трек "Душевно, по-домашньому". Фанати від такого шедевра просто в захваті.

"Ваууу! Українці - народ, який не зламати!", "Так душевно, а найголовніше - по-домашньому вийшло", "Вау, дівчата! Та це ж розрив по всіх фронтах", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, хіт "Ванька-встанька" від зірки серіалу "Школа" зайняв перше місце в рейтингу YouTube.

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