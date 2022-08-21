Кацурін відмовився коментувати їхні з Надею стосунки і не відповів ні на одне питання журналістки. З усіма питаннями він порадив звертатися до коханої.

Українська співачка Надія Дорофєєва, яка займається волонтерською діяльністю і дає благодійні концерти в багатьох країнах світу, нарешті виступила в Україні. Цей захід пройшов в нових умовах - замість стадіону Надя спустилася в підземку Києва - співала на станції метро "Майдан Незалежності".

На заході побував і її бойфренд Михайло Кацурін, стосунки з яким Дорофєєва підтвердила влітку 2022 року. Звісно, журналісти поцікавились у нього, як пройшла їхня перша зустріч після повернення Наді до України. Але Михайло був небагатослівний.

"Це краще спитати у Наді. Я хотів би без коментарів. Я маю на увазі без коментарів приватного життя", - сказав Михайло.

Ведучим заходу виступив Юрій Горбунов, який, до речі, в цей же день святкував день народження молодшого сина - Данилу виповнився рік.

"Він любить музику. Іван (старший син, - ред) слухає всі пісні, в тому числі Дорофєєвої, знає їх. Нещодавно ми вивчили "Калину". І гімн України. Данило поки просто реагує", - поділився Горбунов.

Також на концерті побували військові, медики, волонтери. Серед відомих особистостей - Коля Серга, Антон Птушкін, Слава Дьомін, Катя Сільченко.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва презентувала пісню з майбутнього україномовного альбому.

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