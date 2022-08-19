Через місяць вийде новий альбом співачки.

Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала пісню "Різнокольорова", яка увійде до її нового україномовного альбому. За словами зірки, цей альбом не буде схожим на попередні.

Співачка в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла, що 24 лютого у неї мав відбутися ефір у студії, але війна зруйнувала її плани. Тоді вона хотіла представити пісню "Разноцветная", але після початку війни вирішила перекласти її на українську мову.

"Я дуже добре пам’ятаю 24 лютого. Напередодні всі казали, що щось буде. А я до останнього, як і всі українці, не вірила в це і казала: "Яка війна, в мене ефір 24 лютого у "Сніданку з 1+1". А ввечері у мене повинен бути корпоратив". Я прокинулася о п’ятій ранку і перше, що зробила - написала команді, що ефіру напевно не буде. На що вони відповіли: "Звичайно ж!" Тому сьогодні я хочу презентувати україномовну версію цієї пісні. Вона увійде до першого україномовного альбому - це "Різнокольорова". Я дуже по-іншому стала відчувати пісні. У майбутньому альбомі, який вийде через місяць, вони будуть сильно відрізнятися від того, що я робила раніше. Це більше про сенси, відчуття та емоції", - говорить співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва потрапила в неприємний інцидент.

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