Україну на "Євробаченні" повинна була представляти Аліна Паш, але музикантку усунули від конкурсу.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що 18 лютого гурт підпише з "Суспільним" договір і заявить про свою участь у "Євробаченні" від України.

Про це Псюк повідомив в ефірі Радіо НВ.

Він пояснив, що після дискваліфікації переможниці нацвідбору Аліни Паш через підробку довідки менеджерам гурту зателефонували з "Суспільного" з пропозицією представляти Україну на пісенних змаганнях у Турині.

Псюк уточнив, що всі деталі угоди з організаторами нацвідбору гурт розкаже після підписання договору. Так само гурт офіційно заявить про свою участь.

"Завтра (тобто 18 лютого – ред.) буде фінальна відповідь, ну, коли ми вже підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити точно", - сказав музикант.

Гурт "Kalush Orchestra" посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Своєю чергою, перемогу у нацвідборі здобула музикантка Аліна Паш – із найвищою кількістю балів від журі. Невдовзі після завершення шоу прихильники Kalush і самі члени гурту запідозрили суддів у нечесному підрахунку.

Крім того, з’явилась інформація про незаконні відвідини Паш окупованого Криму в 2015 році.

Після того, як у прикордонній службі заявили про підробку конкурсанткою довідки про нібито законний перетин адмінкордону, Паш від подальших змагань усунули.

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