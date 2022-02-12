Журі настрій глядачів розділили.

Гурт Kalush Orchestra зірвав оплески зали хіп-хоп виконанням пісні з фольклорними мотивами "Стефанія".

Пісня присвячена матері фронтмена гурту Олегу Псюку, який зізнався, що в дитинстві з ріднею у нього були складні стосунки.

Після виступу зала "вибухнула" оплесками. Журі настрій глядачів розділили.

Водночас Джамала зауважила, що хіп-хоп українською в Європі є експериментом, але вона – "за" експерименти.

Співачка Тіна Кароль, коментуючи чутки про нібито свою упередженість до окремих учасників, сказала напівжартома: "Сьогодні шість учасників, до яких я була свого часу дотична. Я підтягую молодь, тому що я пам’ятаю свій шлях. І ось на цій сцені були мої перші кроки. Я не тільки виконавець, а й діяч. Щодо об’єктивності – повинні хвилюватися всі учасники. Я землячка, я з Франківщини".

Євробачення 2022: нацвідбір конкурсу

Сьогодні, 12 лютого, у Києві проходить фінал нацвідбору на Євробачення від України.

У пісенному конкурсі в суботу участь візьмуть 8 учасників - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Напередодні фіналу за порушення правил конкурсу був дискваліфікований LAUD. Виявилося, що свою пісню він записав ще у 2018 році й тоді оприлюднив.