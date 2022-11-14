Гурт виконав свій хіт Stefania.

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг у 2022 році на Євробаченні, виступив на престижній музичній премії MTV EMA 2022. Бенд виконав свій хіт Stefania, присвячений мамі соліста Олега Псюка і всім жінкам, які рятують своїх дітей від жахів війни.

"Досить великий масштаб шоу і ми перший раз на такому шоу. Тому хочеться якнайкраще показати українську культуру і музику", - зазначив Олег Псюк.

Відомо, що премія відбулася 13 листопада в Дюссельдорфі. Kalush Orchestra пройшлися по червоній доріжці, а потім виступили на сцені шоу.

Крім того, гурт виступив разом з балетом. Танцівники постали перед глядачами в рожевих панамах, як у Псюка.

Нагадаємо, раніше гурт Kalush Orchestra випустив нову пісню з польським репером Szpaku.

"Коли ваш будинок у вашому серці, він ніколи не перестане зігрівати вашу душу. Як би далеко не забрала доля наші тіла, наші душі завжди живуть в будинках, де ми народилися, і ходять вулицями, що ведуть до наших шкіл", - прокоментував свою творчість український гурт.

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