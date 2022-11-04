Артисти заспівали про боротьбу за рідну землю.

4 листопада переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra випустили трек "Nasze Domy" з польським репером Szpaku. Прем'єра відбулася на YouTube.

Ось як українські музиканти прокоментували свою нову роботу:

"Коли ваш будинок у вашому серці, він ніколи не перестане зігрівати вашу душу. Як би далеко не забрала доля наші тіла, наші душі завжди живуть в будинках, де ми народилися, і ходять по вулицях, що ведуть до наших шкіл".

Kalush Orchestra додали, що в українців і поляків дуже багато спільного, тому зараз сусідній народ розуміє почуття тих, хто щодня бореться з ворогом:

"У кожного народу є своя історія. Польський і український народи пережили схожі часи боротьби. Тому ця пісня заснована на справжніх почуттях. Ми знаємо, як це - боротися за свій клаптик землі, тому що ми не гості на цій планеті. Ми господарі, які хочуть, щоб у вікно кожного будинку світило світло тепла і спокою. Слава Україні!"

Нагадаємо, автор народного хіта "Байрактар" випустив новий потужний кліп.

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