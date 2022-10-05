Артистка випустила композицію "Кулями" і дуже емоційний кліп.

Українська співачка Камалія представила українську ліричну композицію "Кулями". Вона записала трек з репером Paul Hank. На своєму YouTube-каналі зірка оприлюднила дуже потужний і чуттєвий кліп, в якому показала своїх коней, убитих окупантами під час активних бойових дій в Київській області.

Також у кліпі Камалія демонструє жахи війни - руїни мирних районів, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень, підірвані автомобілі.

Особлива частина - це коні співачки, який вона так любила. Вони показані в кліпі як спогади.

Зазначимо, коли окупанти залишили Бучу, знаменитість дізналася, що під час окупації росіяни замінували її стайню і вбили всіх тварин. Зірка досі не може оговтатися від трагедії, оскільки була дуже прив'язана до своїх тварин, а також довгі роки займалася кінним спортом.

Реакція соцмереж на кліп

Ось що фанати Камалії пишуть в коментарях до її нового кліпу:

"З перших слів пісні я вже не плакала, а ридала! Господи, які сильні слова, наповнені магією України, Боже бережи нас"

"Дуже сильна пісня, сльози на очах"

"Яка пісня душевна, хочеться плакати"

"Камалія, що нам всім і вам довелося пережити! Це не вкладається в голові... Спасибі за вашу творчість!"

Камалія - "Кулями": офіційний кліп

Нагадаємо, співачка Камалія поділилася історією знайомства з чоловіком-мільярдером.

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