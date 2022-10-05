Українська співачка Камалія представила українську ліричну композицію "Кулями". Вона записала трек з репером Paul Hank. На своєму YouTube-каналі зірка оприлюднила дуже потужний і чуттєвий кліп, в якому показала своїх коней, убитих окупантами під час активних бойових дій в Київській області.
Також у кліпі Камалія демонструє жахи війни - руїни мирних районів, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень, підірвані автомобілі.
Особлива частина - це коні співачки, який вона так любила. Вони показані в кліпі як спогади.
Зазначимо, коли окупанти залишили Бучу, знаменитість дізналася, що під час окупації росіяни замінували її стайню і вбили всіх тварин. Зірка досі не може оговтатися від трагедії, оскільки була дуже прив'язана до своїх тварин, а також довгі роки займалася кінним спортом.
Реакція соцмереж на кліп
Ось що фанати Камалії пишуть в коментарях до її нового кліпу:
- "З перших слів пісні я вже не плакала, а ридала! Господи, які сильні слова, наповнені магією України, Боже бережи нас"
- "Дуже сильна пісня, сльози на очах"
- "Яка пісня душевна, хочеться плакати"
- "Камалія, що нам всім і вам довелося пережити! Це не вкладається в голові... Спасибі за вашу творчість!"
Камалія - "Кулями": офіційний кліп
Нагадаємо, співачка Камалія поділилася історією знайомства з чоловіком-мільярдером.
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