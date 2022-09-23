Виявляється, що пара познайомилася на одному із заходів у Києві.

Українська співачка Камалія розповіла, як і де познайомилася зі своїм чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

За її словами, в той період вона була в депресії через розрив стосунків зі своїм бойфрендом. Тоді її друг, який знав Захура, покликав її на один захід, щоб дівчина могла відволіктися від сумних думок.

Камалія додала, що на цій зустрічі були всі чоловіки, і вона одна жінка серед них. Бізнесмени попросили її заспівати, і, ймовірно, тоді між нею і Захуром пролетіла сама іскра.

"Захур був найбільш яскравий. У мене було таке відчуття, коли я його побачила вперше, що він такий, світиться. Від нього якесь світло йде. Це було моє перше відчуття. Раніше я ніколи такого не відчувала. Так, я закохувалася. Але ось так, що ти дивишся на людину і від нього йде світло", - поділилася співачка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Через кілька днів після заходу Захур покликав Камалію на обід, а ще через кілька місяців вони одружилися. У шлюбі у них народилося двоє діток - дівчатка Арабелла і Мірабелла.

Нагадаємо, раніше чоловік української співачки Камалії розповів, як його колишня дружина з Росії ставиться до війни в Україні і чому їхні діти живуть з ним в одному будинку.

За словами Мохаммада Захура, він залишився в хороших стосунках з екс-дружиною, вони можуть обговорити питання щодо спільних дітей - сина Армана і дочки Тетяни. Він зазначив, що вона засуджує війну в Україні, попри те, що живе в країні-агресорі.

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