Українська співачка Христина Соловій на одному зі своїх виступів переспівала пісню групи "Мертвий півень" - "Я помру від застуди", випущеної в 2011 році.
Нова інтерпретація пісні настільки сподобалася її автору Сергію Жадану, що він вирішив поширити це відео в своїх соцмережах.
"Христина дивовижно переспівала давню півнячу пісню, надавши їй якоїсь сили і чутливості. Я цей текст писав давно і, чесно кажучи, зовсім не про цю війну. Але іноді мова керує нами куди впевненіше, ніж ми нею, і свідчить про нас максимально правдиво", - написав Сергій Жадан.
Реакція мережі на виступ Христини Соловій
Користувачі мережі розділилися в думках. Хтось написав у коментарях під відео, що Христина дуже талановита дівчина і у неї вийшло зробити відмінний кавер, а хтось запевнив, що звучання Сергія Жадана їм більше до душі.
- "Соловій - вогонь, як завжди"
- "Звучить просто фантастично. Настільки інакше, як абсолютно самостійний твір і нова історія"
- "Мертвий півень краще виконав. Це теж добре, але не те..."
- "Я обожнюю цю пісню в оригіналі, але і кавер дуже хороший. Дякую за творчість"
- "Додала щось нове, відмінна робота"
- "Мені більше сподобалося, коли співав Жадан"
Нагадаємо, Мішель Андраде випустила першу з початку війни україномовну пісню.