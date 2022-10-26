Автору пісні "Я помру від застуди" дуже сподобався виступ співачки.

Українська співачка Христина Соловій на одному зі своїх виступів переспівала пісню групи "Мертвий півень" - "Я помру від застуди", випущеної в 2011 році.

Нова інтерпретація пісні настільки сподобалася її автору Сергію Жадану, що він вирішив поширити це відео в своїх соцмережах.

"Христина дивовижно переспівала давню півнячу пісню, надавши їй якоїсь сили і чутливості. Я цей текст писав давно і, чесно кажучи, зовсім не про цю війну. Але іноді мова керує нами куди впевненіше, ніж ми нею, і свідчить про нас максимально правдиво", - написав Сергій Жадан.

Реакція мережі на виступ Христини Соловій

Користувачі мережі розділилися в думках. Хтось написав у коментарях під відео, що Христина дуже талановита дівчина і у неї вийшло зробити відмінний кавер, а хтось запевнив, що звучання Сергія Жадана їм більше до душі.

"Соловій - вогонь, як завжди"

"Звучить просто фантастично. Настільки інакше, як абсолютно самостійний твір і нова історія"

"Мертвий півень краще виконав. Це теж добре, але не те..."

"Я обожнюю цю пісню в оригіналі, але і кавер дуже хороший. Дякую за творчість"

"Додала щось нове, відмінна робота"

"Мені більше сподобалося, коли співав Жадан"

Нагадаємо, Мішель Андраде випустила першу з початку війни україномовну пісню.

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