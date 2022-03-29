У композиції музиканти висміяли "російських упирів", що вторглися в Україну.

Українська народна група "Лісапетний батальйон" представила своїм шанувальникам нову пісню, яку присвятила Україні.

Кліп опублікований на YouTube-каналі Наталії Фаліон.

У пісні висміюються "руські упирі", які прийшли на українську землю. "Лісапетний батальйон" у приспіві пригрозив показати Путіну всю "лють" українських жінок.

"Ти ще дізнаєшся, путлер нашу лють, бо наших баб, як тільки допечуть. Вони тебе і в бункері знайдуть, Горло зубами і перегризуть", - співається в пісні.

Крім того, музична група з села в Хмельницькій області нагадала, що всі окупанти, які прийшли на чужу землю, "підуть у напрямку свого корабля".

Нагадаємо, український гурт KAZKA випустила пісню "I'm Not Ok" про події в Україні. Фронтвумен гурту Олександра Зарицька записала композицію у польському Кракові. На початку відео звучить сирена-звук, який зараз чують практично всі населені пункти України під час обстрілів з боку РФ.

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